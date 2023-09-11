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Лихачев Дмитрий Юрьевич
Лихачев Дмитрий Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.1984
Пол
Мужской
Отец
Лихачев Юрий Владимирович
1958 г.р.
Мать
Лихачева (Романчук) Галина Ивановна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1984
Отец:
Лихачев Юрий Владимирович
Мать:
Лихачева Галина Ивановна
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