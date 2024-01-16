Комоткова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комоткова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Коматков Петр Борисович

Отец ребёнка: Комотков (кумаченко) Борис Степанович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комотков (кумаченко) Борис Степанович

Рождение ребёнка
10.07.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комотков (кумаченко) Борис Степанович

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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