Комоткова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Комотков (кумаченко) Борис Степанович
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комотков (кумаченко) Борис Степанович
Рождение ребёнка
10.07.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комотков (кумаченко) Борис Степанович
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно