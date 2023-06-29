Хоменко Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоменко Максим Владимирович

Хоменко Максим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.2007

Сын: Хоменко Глеб Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.2014

Дочь: Хоменко Ксения Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.2017

Дочь: Хоменко Алиса Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности