Хоменко Максим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.2007
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.2014
Дочь: Хоменко Ксения Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.2017
Дочь: Хоменко Алиса Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности