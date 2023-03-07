Коврижных Федот Семенович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Коврижных Семен
Мать: Коврижных Марья Петровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Коврижных Трофим Федотович
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Егоровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Неонила
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Егоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Домника
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Егоровна
Рождение ребёнка
17.04.1833
Дочь: Парасковья
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Егоровна
крестная родная сестра отца -Ульяния
Рождение ребёнка
1836
Сын: Коврижных Мирон мертворожденный
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Егоровна
Смерть
Неизвестно