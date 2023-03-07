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Коврижных Федот Семенович

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Место рождения

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Коврижных Семен

Мать: Коврижных Марья Петровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Коврижных Трофим Федотович

Мать ребёнка: Коврижных Агафия Егоровна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Неонила

Мать ребёнка: Коврижных Агафия Егоровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Домника

Мать ребёнка: Коврижных Агафия Егоровна

Рождение ребёнка
17.04.1833

Дочь: Парасковья

Мать ребёнка: Коврижных Агафия Егоровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная родная сестра отца -Ульяния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Коврижных Мирон мертворожденный

Мать ребёнка: Коврижных Агафия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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