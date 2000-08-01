Лобанов Геннадий Абрамович
Место рождениядеревня Зинково
Дата рождения05.02.1927
Дата смерти01.08.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1953
Дочь: Науменко Вера Геннадьевна
Мать ребёнка: Лобанова Александра Павловна
Рождение ребёнка
12.10.1957
Дочь: Бочкарева Надежда Геннадьевна
Мать ребёнка: Лобанова Александра Павловна
Рождение ребёнка
03.07.1965
Сын: Лобанов Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Лобанова Александра Павловна
Смерть
01.08.2000