Лобанов Геннадий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Геннадий Абрамович

Место рождения

деревня Зинково

Дата рождения

05.02.1927

Дата смерти

01.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Зинково
Рождение ребёнка
07.11.1953

Дочь: Науменко Вера Геннадьевна

Мать ребёнка: Лобанова Александра Павловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.10.1957

Дочь: Бочкарева Надежда Геннадьевна

Мать ребёнка: Лобанова Александра Павловна

Рождение ребёнка
03.07.1965

Сын: Лобанов Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Лобанова Александра Павловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
01.08.2000
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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