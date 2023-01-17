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Лавренов Иван Ананьевич

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.01.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1892 ст.

Отец: Лавренов Ананий Никитич

Мать: Лавренова Евдокия Захарьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
12.01.1892 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники запасный рядовой Павел Тимофеевич Жилестин (Железцов?) и крестьянская девица Мария Захарьевна Северова (Скверова?)
Бракосочетание
08.11.1910 ст.

Жена: Лавренова Марфа Сергеевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.

Сын: Лавренов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Лавренова Марфа Сергеевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1918

Сын: Лавренов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лавренова Марфа Сергеевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призыв на военную службу
Неизвестно
Участвовал в Первой мировой войне. 24.10.1915 году находился в госпитале в г. Ставрополь. Откуда выбыл в неизвестном направлении.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренова Маруся Ивановна

Мать ребёнка: Лавренова Марфа Сергеевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лавренова Марфа Сергеевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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