Лавренов Иван Ананьевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1892 ст.
Крещение
12.01.1892 ст.
Восприемники запасный рядовой Павел Тимофеевич Жилестин (Железцов?) и крестьянская девица Мария Захарьевна Северова (Скверова?)
Бракосочетание
08.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Лавренова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
08.02.1918
Сын: Лавренов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Лавренова Марфа Сергеевна
Призыв на военную службу
Неизвестно
Участвовал в Первой мировой войне. 24.10.1915 году находился в госпитале в г. Ставрополь. Откуда выбыл в неизвестном направлении.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренова Маруся Ивановна
Мать ребёнка: Лавренова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лавренова Марфа Сергеевна
Смерть
Неизвестно