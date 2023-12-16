Иванова Анна Федорова
Место рождениядеревня Ченыкаевка, Вязовской волости, Саратовского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
деревня Ченыкаевка, Вязовской волости, Саратовского уезда
Рождение ребёнка
25.06.1897
Сын: Иванов Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Андреевич
деревня Ченыкаевка, Вязовской волости, Саратовского уезда
Смерть
Неизвестно