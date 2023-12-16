Иванова Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна Федорова

Место рождения

деревня Ченыкаевка, Вязовской волости, Саратовского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

сч
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ченыкаевка, Вязовской волости, Саратовского уезда
Рождение ребёнка
25.06.1897

Сын: Иванов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Андреевич

деревня Ченыкаевка, Вязовской волости, Саратовского уезда
Смерть
Неизвестно
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