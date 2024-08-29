Попова (Степкина) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Степкина) Евдокия Васильева

Место рождения

Левкин, Енотаевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

09.02.1906

Дата смерти

29.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1906

Отец: Степкин Василий Арсеньевич

Мать: не указана

Левкин, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1932

Дочь: Суменкова (Попова) Таисия (Пелагея) Кузьминична

Отец ребёнка: Попов Кузьма Никитович

Сокрутовка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
29.09.1988
Ниновка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

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