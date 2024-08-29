Попова (Степкина) Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения09.02.1906
Дата смерти29.09.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1906
Отец: Степкин Василий Арсеньевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1932
Дочь: Суменкова (Попова) Таисия (Пелагея) Кузьминична
Отец ребёнка: Попов Кузьма Никитович
Сокрутовка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
29.09.1988
Ниновка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область