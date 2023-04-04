Степанова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1839
Отец ребёнка: Степанов Тарас Михайлович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Прасковья Тарасовна
Отец ребёнка: Степанов Тарас Михайлович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Тарасовна
Отец ребёнка: Степанов Тарас Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Тарасовна
Отец ребёнка: Степанов Тарас Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Ульяна Тарасова
Отец ребёнка: Степанов Тарас Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно