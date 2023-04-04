Степанова Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1839

Сын: Степанов Иван Тарасович

Отец ребёнка: Степанов Тарас Михайлович

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Прасковья Тарасовна

Отец ребёнка: Степанов Тарас Михайлович

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Тарасовна

Отец ребёнка: Степанов Тарас Михайлович

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Тарасовна

Отец ребёнка: Степанов Тарас Михайлович

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Ульяна Тарасова

Отец ребёнка: Степанов Тарас Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Тарас Михайлович

Смерть
Неизвестно