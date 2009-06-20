Степанова Аксиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Аксиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.2009

Отец: не указан

Мать: Степанова Рената Викторовна

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