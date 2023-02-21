Тимофей Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Кондратей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Елистрат Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Спиридон Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Кузьма Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719