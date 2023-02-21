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Тимофей Кондратьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1670 г.р.
Около 1676 г.р.
Около 1678 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Кондратей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Елистрат Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Спиридон Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Кузьма Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1719
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