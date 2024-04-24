Соулсолнг Вилсон
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1600
Дата смерти22.06.1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1600
Отец: Соулсолнг Дюк
Мать: Соулсолнг Мия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соулсолнг Сэм
Мать ребёнка: Соулсолнг Шелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соулсолнг Сэм
Мать ребёнка: Соулсолнг Шелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соулсолнг Грэк
Мать ребёнка: Соулсолнг Шелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соулсолнг Боб
Мать ребёнка: Соулсолнг Шелли
Смерть
22.06.1989