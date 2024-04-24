Соулсолнг Вилсон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соулсолнг Вилсон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1600

Дата смерти

22.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1600

Отец: Соулсолнг Дюк

Мать: Соулсолнг Мия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соулсолнг Сэм

Мать ребёнка: Соулсолнг Шелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соулсолнг Сэм

Мать ребёнка: Соулсолнг Шелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соулсолнг Грэк

Мать ребёнка: Соулсолнг Шелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соулсолнг Боб

Мать ребёнка: Соулсолнг Шелли

Смерть
22.06.1989

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