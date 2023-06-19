Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуцаев Владимир (Блакка) Багиевич

Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич

Место рождения

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

1916

Дата смерти

13.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Гуцаев Баги Хавдунович

Мать: Кибизова Олинка Дзахоевна

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
10.05.1958

Сын: Гуцаев Артур Владимирович

Мать ребёнка: Кудзоева Сона Габузаевнв

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Кудзоева Сона Габузаевнв

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Кудзоева Сона Габузаевнв

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева-Кокаева Иза Владимировна

Мать ребёнка: Кудзоева Сона Габузаевнв

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудзоева Сона Габузаевнв

Смерть
13.04.1972