Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти13.04.1972
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Гуцаев Баги Хавдунович
Рождение ребёнка
10.05.1958
Сын: Гуцаев Артур Владимирович
Мать ребёнка: Кудзоева Сона Габузаевнв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуцаев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Кудзоева Сона Габузаевнв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Кудзоева Сона Габузаевнв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева-Кокаева Иза Владимировна
Мать ребёнка: Кудзоева Сона Габузаевнв
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудзоева Сона Габузаевнв
Смерть
13.04.1972