Перцевой Василий (Васо) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерцевой Василий (Васо) Алексеевич

Перцевой Василий (Васо) Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Перцевая Наталья Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцевой Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Перцевая Наталья Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перцевая Наталья Валентиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close