Перцевой Василий (Васо) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Перцевая Наталья Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцевой Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Перцевая Наталья Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно