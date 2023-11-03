Сухова (Толмачева) Фекла Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Толмачева) Фекла Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Толмачев Дионисий Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1865

Муж: Сухов Николай Иванов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 53 2 бр, ж. 25
Рождение ребёнка
26.02.1866

Сын: Сухов Порфирий Николаев

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Созонова Сигклитикия Николаева

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов

Рождение ребёнка
04.04.1875

Сын: Сухов Иосиф Николаев

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов

Рождение ребёнка
12.09.1877

Сын: Сухов Корнилий Николаев

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов

Рождение ребёнка
22.04.1879

Дочь: Рычкова Александра Николаева

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов

каз сын Порфирий Николаев Сухов
Рождение ребёнка
26.02.1883

Сын: Сухов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
казак Дмитрий Георгиев Богословцев к. ж Екатерина Яковлева Мелькова
Смерть
Неизвестно
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