Сухова (Толмачева) Фекла Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Толмачев Дионисий Федоров
Бракосочетание
03.10.1865
Муж: Сухов Николай Иванов
м. 53 2 бр, ж. 25
Рождение ребёнка
26.02.1866
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Созонова Сигклитикия Николаева
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов
Рождение ребёнка
04.04.1875
Сын: Сухов Иосиф Николаев
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов
Рождение ребёнка
12.09.1877
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1879
Дочь: Рычкова Александра Николаева
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов
каз сын Порфирий Николаев Сухов
Рождение ребёнка
26.02.1883
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванов
казак Дмитрий Георгиев Богословцев к. ж Екатерина Яковлева Мелькова
Смерть
Неизвестно