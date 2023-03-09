Пташник Борис Остапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Остап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1931
Дочь: Пташник Нина Борисовна
Мать ребёнка: Пташник Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пташник Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Пташник Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пташник Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пташник Василий Борисович
Мать ребёнка: Пташник Татьяна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно