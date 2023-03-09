Пташник Борис Остапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пташник Борис Остапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Остап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1931

Дочь: Пташник Нина Борисовна

Мать ребёнка: Пташник Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пташник Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Пташник Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пташник Иван Борисович

Мать ребёнка: Пташник Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пташник Василий Борисович

Мать ребёнка: Пташник Татьяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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