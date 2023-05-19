Колбунова Феоктиста Ионнова
Место рожденияНовозыбковский уезд, Черниговской губ
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1891
Сын: Колбунов (ковбунов) Парфен Сидоров
Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Сидор Григорьев
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
12.03.1897
Сын: Колбунов (ковбунов) Алексей Сидоров
Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Сидор Григорьев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно