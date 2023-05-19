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Колбунова Феоктиста Ионнова

Место рождения

Новозыбковский уезд, Черниговской губ

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1891

Сын: Колбунов (ковбунов) Парфен Сидоров

Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Сидор Григорьев

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
12.03.1897

Сын: Колбунов (ковбунов) Алексей Сидоров

Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Сидор Григорьев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбунов (ковбунов) Сидор Григорьев

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно