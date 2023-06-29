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Пименов Алексей Алексеевич
Пименов Алексей Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пименов Алексей Афанасьевич
1892 г.р.
Мать
Пименова Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Пименов Алексей Афанасьевич
Мать:
Пименова Галина
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