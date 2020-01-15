Мешков Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1958
Дата смерти15.01.2020
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958
Отец: Мешков Виктор Иванович
Мать: Мешкова Людмила
Рождение ребёнка
16.02.1984
Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
08.10.1986
Дочь: Склярова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
13.12.1988
Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
28.11.1997
Дочь: Мешкова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Викторовна
Смерть
15.01.2020