Мешков Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМешков Андрей Викторович

Мешков Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1958

Дата смерти

15.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958

Отец: Мешков Виктор Иванович

Мать: Мешкова Людмила

Рождение ребёнка
16.02.1984

Сын: Мешков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
08.10.1986

Дочь: Склярова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
13.12.1988

Сын: Мешков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
28.11.1997

Дочь: Мешкова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Мешкова Татьяна Викторовна

Смерть
15.01.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close