Ванин Вадим Алексеевич
Место рожденияМосковская область, Россия
Дата рождения23.11.1931
Дата смерти08.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дина Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дина Александровна
Смерть
08.02.1996
Московская область, Россия