Ванин Вадим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванин Вадим Алексеевич

Место рождения

Московская область, Россия

Дата рождения

23.11.1931

Дата смерти

08.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Россия
Рождение ребёнка
18.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дина Александровна

Смерть
08.02.1996
Московская область, Россия
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