Малкова Анастасия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лукаш Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Малков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Малков Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Малков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1918 или 1919
Дочь: Тимофеева Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Малков Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область