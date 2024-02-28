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Малкова Анастасия

Место рождения

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лукаш Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Малков Михаил Яковлевич

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Малков Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Малков Михаил Яковлевич

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918 или 1919

Дочь: Тимофеева Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Малков Михаил Яковлевич

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малков Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
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