Константинова Вера Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
02.05.1904
Дочь: Константинова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Константинов Федор Филиппович
Яслево, Лехтовская волость, Меленковский уезд
В метрической книге дата рождения - 1 мая 1904, а 2 мая - крещение. По старому стилю! Воспреемники: "крестьянский сын Иоанн Филиппов Константинов и крестьянская девица Анна Феодорова Константинова".
Смерть
Неизвестно