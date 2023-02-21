Ленькин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛенькин Алексей

Ленькин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленькина Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Ленькина Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленькина Алиса Алексеевна

Мать ребёнка: Ленькина Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленькина Наталья Евгеньевна

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