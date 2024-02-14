Хусаинов Абдулла Аглиуллович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Аглиулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Хабибрахман Абдуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Хайбулла Абдуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Гаитрахман Абдуллович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно