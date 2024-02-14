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Хусаинов Абдулла Аглиуллович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Аглиулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Хабибрахман Абдуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Хайбулла Абдуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Гаитрахман Абдуллович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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