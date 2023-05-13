Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Акулина Родионовна
Акулина Родионовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Родион Федулович
1822 г.р.
Мать
Марфа Сидоровна
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Родион Федулович
Мать:
Марфа Сидоровна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь