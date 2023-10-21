Михайлов Демьян Георгиевич
Место рожденияКрещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
22.05.1905
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1906
Дочь: Анна Демьяновна
Мать ребёнка: Михайлова Неонила Артемьевна
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно