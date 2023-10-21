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Михайлов Демьян Георгиевич

Место рождения

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Михайлов Георгий Васильевич

Мать: Михайлова Августина Иоанновна

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
22.05.1905

Жена: Михайлова Неонила Артемьевна

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1906

Дочь: Анна Демьяновна

Мать ребёнка: Михайлова Неонила Артемьевна

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно
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