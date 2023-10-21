Выстрчил Вацлав (Василий) Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выстрчил Вацлав (Василий) Тимофеевич

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Место рождения

Новороссийск

Дата рождения

08.09.1897

Дата смерти

31.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1897

Отец: Vystrčil Tomáš

Мать: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна

Новороссийск
Бракосочетание
?.06.1920

Жена: Выстрчил Мария Ивановна

г.Новороссийск
Рождение ребёнка
16.06.1922

Сын: Выстрочил Василий Васильевич

Мать ребёнка: Выстрчил Мария Ивановна

г.Новороссийск
Рождение ребёнка
23.04.1937

Сын: Выстрчил Эдуард

Мать ребёнка: Выстрчил Мария Ивановна

г.Новороссийск
Смерть
31.12.1974
г.Новороссийск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г.Новороссийск
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