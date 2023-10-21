Выстрчил Вацлав (Василий) Тимофеевич
Место рожденияНовороссийск
Дата рождения08.09.1897
Дата смерти31.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1897
Отец: Vystrčil Tomáš
Новороссийск
Бракосочетание
?.06.1920
Жена: Выстрчил Мария Ивановна
г.Новороссийск
Рождение ребёнка
16.06.1922
Сын: Выстрочил Василий Васильевич
Мать ребёнка: Выстрчил Мария Ивановна
г.Новороссийск
Рождение ребёнка
23.04.1937
Сын: Выстрчил Эдуард
Мать ребёнка: Выстрчил Мария Ивановна
г.Новороссийск
Смерть
31.12.1974
г.Новороссийск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г.Новороссийск