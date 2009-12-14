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Белякова Елизавета Алексеевна
Белякова Елизавета Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.12.2009
Пол
Женский
Отец
Беляков Алексей Викторович
1972 г.р.
Мать
Бобкова Светлана Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2009
Отец:
Беляков Алексей Викторович
Мать:
Бобкова Светлана Владимировна
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