Ганикель Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганикель Виктор Викторович
Мать ребёнка: Ганикель Олинда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганикель Александр Викторович
Мать ребёнка: Ганикель Олинда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганикель Владимир Викторович
Мать ребёнка: Ганикель Олинда Александровна
Рождение ребёнка
05.12.1953
Дочь: Колесниченко Эльвира Викторовна
Мать ребёнка: Ганикель Олинда Александровна
Смерть
Неизвестно