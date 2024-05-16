Ганикель Виктор Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ганикель Виктор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганикель Виктор Викторович

Мать ребёнка: Ганикель Олинда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганикель Александр Викторович

Мать ребёнка: Ганикель Олинда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганикель Владимир Викторович

Мать ребёнка: Ганикель Олинда Александровна

Рождение ребёнка
05.12.1953

Дочь: Колесниченко Эльвира Викторовна

Мать ребёнка: Ганикель Олинда Александровна

Смерть
Неизвестно

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