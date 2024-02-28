Капустин Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капустин Евтихий
Мать: Суклета
Рождение ребёнка
1950
Сын: Капустин Анатолий
Мать ребёнка: Нина Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустин Николай
Мать ребёнка: Нина Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустин Александр
Мать ребёнка: Нина Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Ананьевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно