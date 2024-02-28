Капустин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапустин Михаил

Капустин Михаил

Место рождения

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капустин Евтихий

Мать: Суклета

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Капустин Анатолий

Мать ребёнка: Нина Ананьевна

Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Николай

Мать ребёнка: Нина Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Александр

Мать ребёнка: Нина Ананьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Ананьевна

Смерть
Неизвестно
Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close