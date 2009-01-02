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Елисеев Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1961

Дата смерти

02.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1961

Отец: Елисеев Николай Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1986

Дочь: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Елисеева-Дятлова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
06.09.1993

Сын: Елисеев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Елисеева-Дятлова Валентина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева-Дятлова Валентина Леонидовна

Смерть
02.01.2009
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