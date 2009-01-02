Елисеев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1961
Дата смерти02.01.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1961
Отец: Елисеев Николай Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1986
Дочь: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Елисеева-Дятлова Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
06.09.1993
Сын: Елисеев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Елисеева-Дятлова Валентина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2009