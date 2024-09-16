Рябинин Феофилакт Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862 или 1863
Дочь: Деньгина (Рябинина) Евдокия Феофилактовна
Отец ребёнка: не указан
Гнилицкая волость, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния,деревня Гавриловка
Смерть
Неизвестно