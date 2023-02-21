Vogel Michael (Meijer)
Место рожденияLondon, Greater London, UK
Дата рождения02.03.1875
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1875
Отец: Vogel Coenraad Meijer
Мать: Vogel Maria Amelia
London, Greater London, UK
Место жительства
Между 02.03.1875 и 1893
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Место жительства
Между 02.03.1875 и 1893
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Работа или профессия
Неизвестно
Diamantpolisher
Смерть
1917
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands