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Vogel Michael (Meijer)

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Место рождения

London, Greater London, UK

Дата рождения

02.03.1875

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1875

Отец: Vogel Coenraad Meijer

Мать: Vogel Maria Amelia

London, Greater London, UK
Место жительства
Между 02.03.1875 и 1893
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Место жительства
Между 02.03.1875 и 1893
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Работа или профессия
Неизвестно
Diamantpolisher
Смерть
1917
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
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