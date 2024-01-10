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Асриев Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958

Отец: Асриев Сергей Гургенович

Мать: Асриева Нина Леонтьевна

Рождение ребёнка
23.08.1973

Сын: Асриев Виталий Юрьевич

Мать ребёнка: Асриева Галина Александровна

Бракосочетание
15.12.1979

Жена: Асриева Галина Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1980

Сын: Асриев Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Асриева Галина Александровна

Рождение ребёнка
19.03.1990

Дочь: Асриева Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Асриева Галина Александровна

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