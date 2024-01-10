Асриев Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958
Отец: Асриев Сергей Гургенович
Мать: Асриева Нина Леонтьевна
Рождение ребёнка
23.08.1973
Мать ребёнка: Асриева Галина Александровна
Бракосочетание
15.12.1979
Рождение ребёнка
03.10.1980
Мать ребёнка: Асриева Галина Александровна
Рождение ребёнка
19.03.1990
Дочь: Асриева Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Асриева Галина Александровна