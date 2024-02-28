Жерноклеева (Ѳедора ​Никитина Дочь) Феодора Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерноклеева (Ѳедора ​Никитина Дочь) Феодора Никитична

Место рождения

Беломестное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Беломестное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Максимъ ​васильевъ​ Жерноклевовъ Максим Иванович

Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Александра Ивановъ Жерноклѣевъ Александр Иванович

Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Жерноклеева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Жерноклеева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Василей Ивановъ Жерноклѣевъ Василий Иванович

Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Жерноклеева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Мартинъ Ивановъ Жерноклевовъ Мартын Иванович

Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1834
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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