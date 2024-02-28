Жерноклеева (Ѳедора Никитина Дочь) Феодора Никитична
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1789
Сын: Максимъ васильевъ Жерноклевовъ Максим Иванович
Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Александра Ивановъ Жерноклѣевъ Александр Иванович
Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Жерноклеева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Жерноклеева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Василей Ивановъ Жерноклѣевъ Василий Иванович
Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Жерноклеева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Мартинъ Ивановъ Жерноклевовъ Мартын Иванович
Отец ребёнка: Иванъ Семеновъ Сынъ Жерноклѣевъ Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834