Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Пашков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шуклина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шуклин Иван Филиппович
Работа или профессия
Неизвестно
государственная крестьянка
Бракосочетание
После ?.02.1891
Рождение ребёнка
06.03.1902
Рождение ребёнка
07.01.1905
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
06.06.1915
Смерть
Неизвестно