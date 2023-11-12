Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Пашково, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Пашков Алексей

Мать: не указана

Пашково, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуклин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуклин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуклин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шуклина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шуклин Иван Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
государственная крестьянка
Бракосочетание
После ?.02.1891

Муж: Шуклин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
06.03.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуклин Иван Филиппович

Пашково, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.01.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуклин Иван Филиппович

Пашково, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуклин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
06.06.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуклин Иван Филиппович

Пашково, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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