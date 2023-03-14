Сысоева Лукерья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Лукерья Михайловна

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Место рождения

д.Сысоевская (Сабанцы)

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Сысоев Павел Федорович

Отец ребёнка: Сысоев Федор Иванович

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья Федоровна

Отец ребёнка: Сысоев Федор Иванович

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Сысоев Федор Иванович

д.Сысоевская (Сабанцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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