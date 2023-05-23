Афанасьева (Колотова) Ольга Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Колотов Кирилл Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
повар