Афанасьева (Колотова) Ольга Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Колотова) Ольга Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Колотов Кирилл Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
повар