Гладышев Поликарп Титович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гладышев Алексей Поликарпович
Мать ребёнка: Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна
Читинская область, Тыгдинский район
Рождение ребёнка
04.10.1911
Сын: Гладышев Сергей Поликарпович
Мать ребёнка: Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна
п.Мефодьевский
Рождение ребёнка
05.12.1916
Сын: Гладышев Николай Поликарпович
Мать ребёнка: Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
Около 17.05.1919
Сын: Гладышев Михаил Поликарпович
Мать ребёнка: Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Поликарповна
Мать ребёнка: Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Поликарповна
Мать ребёнка: Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Поликарповна
Мать ребёнка: Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опарина Варвара Поликарповна
Мать ребёнка: Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна
Смерть
Неизвестно