Лопатина (Павлова) Татьяна Петрова Около 1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатина (Павлова) Татьяна Петрова

Лопатина (Павлова) Татьяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

До 1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1881

Муж: Лопатин Степан Егоров

Рождение ребёнка
13.09.1885

Дочь: Лопатина Евфимия Степанова

Отец ребёнка: Лопатин Степан Егоров

Рождение ребёнка
13.02.1887

Дочь: Лопатина Агафья Степанова

Отец ребёнка: Лопатин Степан Егоров

Смерть
До 1888
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.