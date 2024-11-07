Лопатина (Павлова) Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смертиДо 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
13.09.1885
Дочь: Лопатина Евфимия Степанова
Отец ребёнка: Лопатин Степан Егоров
Рождение ребёнка
13.02.1887
Дочь: Лопатина Агафья Степанова
Отец ребёнка: Лопатин Степан Егоров
Смерть
До 1888
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край