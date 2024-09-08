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Давыдов Семен Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Давыдов Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1766

Сын: Давыдов Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Давыдов Фотий Семенович

Мать ребёнка: Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Давыдова) Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Марфа Дмитриевна

Смерть
1809

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