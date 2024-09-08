Давыдов Семен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Давыдов Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1766
Сын: Давыдов Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Давыдова) Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Марфа Дмитриевна
Смерть
1809