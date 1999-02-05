Зарипова (Сунгатуллина) Ралина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипова (Сунгатуллина) Ралина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1959

Дата смерти

05.02.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1959

Отец: Сунгатуллин Назиб

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.1999
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