Зарипова (Сунгатуллина) Ралина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1959
Дата смерти05.02.1999
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1959
Отец: Сунгатуллин Назиб
Рождение ребёнка
13.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.1999