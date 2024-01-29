Сидорова (,,,Николавна) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Сидорова Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
04.08.1951
Сын: Сидоров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ромашова Тася
Варино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Варино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорович Анатолий
Югозеро 1-е, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно