Сидорова (,,,Николавна) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (,,,Николавна) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сидорова Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
04.08.1951

Сын: Сидоров Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромашова Тася

Отец ребёнка: не указан

Варино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Слава Егорович

Отец ребёнка: не указан

Варино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорович Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Югозеро 1-е, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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