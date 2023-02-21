Ермолина Агафья Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Ермолин Павел Осеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Павловна
Отец ребёнка: Ермолин Павел Осеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолин Павел Осеев
Смерть
Неизвестно