Ермолина Агафья Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолина Агафья Елисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Ермолин Павел Осеев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Павловна

Отец ребёнка: Ермолин Павел Осеев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Павел Осеев

Смерть
Неизвестно
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