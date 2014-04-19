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Визелко Матвей Сергеевич
Визелко Матвей Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.2014
Пол
Мужской
Отец
Визелко Сергей Васильевич
1975 г.р.
Мать
Визелко Наталья Васильевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2014
Отец:
Визелко Сергей Васильевич
Мать:
Визелко Наталья Васильевна
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