Деревягина (Душина) Татьяна Степановна
Место рожденияПодгоры
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Подгоры
Рождение ребёнка
29.06.1904
Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1906
Сын: Деревягин Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1907
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1908
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1910
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Деревягин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно