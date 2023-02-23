Деревягина (Душина) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягина (Душина) Татьяна Степановна

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Место рождения

Подгоры

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгоры
Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Деревягин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1906

Сын: Деревягин Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1907

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1908

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1910

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Деревягин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Деревягин Сергей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревягин Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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