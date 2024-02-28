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Белотелов Иван

Место рождения

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белотелов Петр

Мать: ?

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Белотелова Анисия Андреевна

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1903

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Белотелова Анисия Андреевна

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Белотелов Петр

Мать ребёнка: Белотелова Анисия Андреевна

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1912

Сын: Белотелов Петр

Мать ребёнка: Белотелова Анисия Андреевна

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1914

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Белотелова Анисия Андреевна

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белотелова Анисия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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