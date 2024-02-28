Белотелов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белотелов Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Белотелова Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
08.03.1903
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Белотелова Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Белотелов Петр
Мать ребёнка: Белотелова Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
21.12.1912
Сын: Белотелов Петр
Мать ребёнка: Белотелова Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
25.10.1914
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Белотелова Анисия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно