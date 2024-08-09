Дарья Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Никитишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1689 г.р.

Дети

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Пахомович

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Савин Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Пахомович

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Елеазар Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Пахомович

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Иван Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Пахомович

Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Пахомович

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Пахом Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Пахомович

Смерть
После 1746

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