Дарья Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Пахомович
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Савин Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Пахомович
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Елеазар Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Пахомович
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Иван Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Пахомович
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Пахомович
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Пахом Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Пахомович
Смерть
После 1746