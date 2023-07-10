Шурыгин Ефим Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: Шурыгин Афанасий
Мать: Шурыгина Ирина Миронова
Рождение ребёнка
1697 ст.
Мать ребёнка: Ефросенья Макарова
Рождение ребёнка
1702 ст.
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Ефросенья Макарова
Рождение ребёнка
1703 ст.
Сын: Шурыгин Антон Ефимов
Мать ребёнка: Ефросенья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросенья Макарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно