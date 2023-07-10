Шурыгин Ефим Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШурыгин Ефим Афанасьев

Шурыгин Ефим Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: Шурыгин Афанасий

Мать: Шурыгина Ирина Миронова

Рождение ребёнка
1697 ст.

Сын: Шурыгин Трафим Ефимов

Мать ребёнка: Ефросенья Макарова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1702 ст.

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Ефросенья Макарова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1703 ст.

Сын: Шурыгин Антон Ефимов

Мать ребёнка: Ефросенья Макарова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросенья Макарова

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close