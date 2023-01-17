Алешина (Варварина) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1894
Дочь: Прошкина Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович
Бракосочетание
16.?.1894
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
05.03.1897
Сын: Алешин Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
12.06.1899
Сын: Алешин Леонтий Георгиевич
Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
30.10.1901
Дочь: Щепеткова Матрёна Георгиевна
Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
17.04.1904
Дочь: Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
10.05.1907
Дочь: Колчина Клавдия Георгиевна
Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
13.06.1910
Сын: Алешин Иван Егорович
Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович
Дата, указанная в метрической книге
Рождение ребёнка
Около 19.04.1916
Дочь: Яковлева Полина Георгиевна
Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович
Смерть
1938