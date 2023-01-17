Алешина (Варварина) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Варварина) Александра Григорьевна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Варварин Григорий Григорьевич

Мать: Варварина Анастасия Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1894

Дочь: Прошкина Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.?.1894

Муж: Алешин Георгий Ефремович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
05.03.1897

Сын: Алешин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1899

Сын: Алешин Леонтий Георгиевич

Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1901

Дочь: Щепеткова Матрёна Георгиевна

Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1904

Дочь: Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1907

Дочь: Колчина Клавдия Георгиевна

Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1910

Сын: Алешин Иван Егорович

Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Дата, указанная в метрической книге
Рождение ребёнка
Около 19.04.1916

Дочь: Яковлева Полина Георгиевна

Отец ребёнка: Алешин Георгий Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1938
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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